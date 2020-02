Irrigação será tema de debate na Expoagro Afubra

O presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo (CAPC) da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito, definiu que o tema “irrigação” será a grande prioridade do colegiado técnico neste ano.

Ao receber a visita do presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), Benício Albano Werner, e do coordenador de Assuntos Corporativos e vice-presidente, Marco Antônio Dornelles, na tarde de segunda-feira, dia 3, que vieram trazer convite para a 20ª Expoagro Afubra, Brito propôs a realização de uma reunião da Comissão de Agricultura durante o evento, com o intuito de debater soluções para a irrigação no Estado e a criação de um programa estadual de irrigação.

Serão convidados o Governo do Estado, o secretário estadual de Agricultura, o presidente da Assembleia Legislativa, Emater e outras entidades representativas para a reunião no evento, que ocorrerá no dia 20 de março de 2020, às 9h15 em Rio Pardo.

Ao dar essas informações, Brito afirmou que será muito importante para os produtores gaúchos que o assunto seja prioridade no governo estadual.

Fonte: Gabinete do Deputado Adolfo Brito