Irmãos de Maria passam adiante a confecção dos altares

Começou nos últimos meses de 2020 a transferência e adaptação da produção dos móveis, altar, esculturas e demais artigos decorativos em madeira dos Santuários, da oficina dos Irmãos de Maria, em Itaara, para a fábrica de arte sacra Elson MTA, localizada no Distrito de Santos Anjos, interior de Faxinal do Soturno. Os novos encarregados dessa delicada missão ainda estão adaptando a estrutura e estudando as habilidades necessárias para reproduzir a arte que todos estão acostumados a ver nos santuários.

O proprietário da empresa faxinalesne, Elson Biacchi, que pertence à União de Famílias de Schoenstatt, e sente-se desafiado pela nova tarefa, já que os altares, esculturas, móveis e adornos são feitos utilizando diferentes técnicas e ferramentas específicas, já raras no mercado. Escultores de madeira, por exemplo, são muito difíceis de serem encontrados.

No caminhão que partiu do Centro Tabor, em Itaara, rumo à fábrica Elson MTA, em Faxinal do Soturno, estavam dois altares que foram iniciados, estando um 40% e outro 30% prontos, duas portas e mais algumas peças como molduras para o quadro da Mãe e Rainha. Um dos altares está reservado para o futuro Santuário de Maringá, no Paraná.

“A demanda que temos é aprontar um destes que veio em partes para o Santuário de Maringá, para este, eu e o senhor Ernesto (irmão Ernesto Brandstetter) vamos trabalhar juntos. Tem mais duas portas, mas temos de terminá-las, falta bastante. Para as esculturas, vou contar com a tecnologia, mas o que a máquina não fizer, eu mesmo irei entalhar”, explica Elson, em um misto de alegria e temor diante da tarefa a ele confiada.

Até então, esses objetos em madeira eram confeccionados na empresa de Manfred Worlitschek, membro o Instituto dos Irmãos de Maria falecido repentinamente no começo de 2019. Após sua morte, o trabalho inacabado, bem como as ferramentas e matérias-primas, ficou aos cuidados do seu irmão de comunidade, Ernesto Brandstetter, no Centro Tabor, em Itaara. Ernesto, também marceneiro, deverá ajudar na adaptação dos processos na fábrica que herdou o trabalho deixado por Manfred.

“É algo a se pensar que, a partir de agora, nosso trabalho irá para todos os novos Santuários…” comenta Elson.

Larga experiência com a Mãe e Rainha

A fábrica Elson MTA criou as Peregrinas Pessoais em 1989, quando iniciou as atividades com o incentivo das Irmãs de Maria de Schoenstatt e dos Padres de Schoenstatt. A partir do ano de 2012, assumiu a fabricação das Peregrinas das Famílias, que antes também eram feitas pelos Irmãos de Maria; criou as Peregrinas dos Jovens a Ocasional e do Comércio. No final de 2019, a Peregrina Auxiliar, réplica fiel da original de João Pozzobon, com os detalhes na cruz e um novo sistema de manter as portas abertas e fechadas embutido.

Fonte: Movimento Apostólico de Schoenstatt

Por Juliana Gelatti Lovato