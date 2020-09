Irga recebe estação meteorológica em Cachoeira do Sul

O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) foi contemplado com a instalação de uma estação meteorológica no município de Cachoeira do Sul, onde fica localizada a Estação Regional de Pesquisa da autarquia. Essa ação realizada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) irá qualificar ainda mais os trabalhos desenvolvidos pela Estação de Pesquisa.

O gerente da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater), Luciano Medeiros, comenta que, em meados de março, o meteorologista da SEAPDR, Flávio Varone, apresentou um projeto ao Irga sobre a instalação de estações meteorológicas nas regiões onde ocorreram a deriva do defensivo químico 2.4D. “Conseguimos então receber a estação meteorológica na estrutura já existente no campo da estação de pesquisa da Barragem do Capané. Essa unidade de medição meteorológica, totalmente automática, será uma enorme contribuição para nossa estação. Ainda estamos carentes de mais estações meteorológicas e ficaremos atentos aos próximos projetos e oportunidades que nos sejam oferecidos”, acrescenta Medeiros.

Responsável pelo projeto estadual, o meteorologista Flávio Varone explica que trata-se de uma iniciativa público-privada que busca melhorar o monitoramento das diferentes condições climáticas nas regiões do Estado do RS. Além da estação cedida ao Irga, outras 19 estão sendo instaladas em diferentes localidades e em distintas culturas. “O Irga de Cachoeira do Sul foi escolhido pela localização e para representar a lavoura de arroz. Outros locais contemplados têm culturas como erva-mate, oliveiras, grãos e frutíferas. É um projeto amplo e de grande importância para a agricultura do Estado”, complementa Varone.

Além de contribuir com a geração de dados científicos, as informações captadas na estação ficarão à disposição dos produtores e técnicos da região em torno da Barragem do Capané e também das demais pessoas interessadas no assunto. Isso será possível já que a estação meteorológica estará conectada à Internet e os dados serão disponibilizados em tempo real. Basta apenas os usuários instalarem em seus celulares o aplicativo chamado “WeatherLink”.

Conforme a engenheira agrônoma Mara Grohs, responsável pela Estação de Pesquisa de Cachoeira do Sul, a instalação desse equipamento dentro da Estação é de suma importância, visto a necessidade dos trabalhos de pesquisa estarem relacionados às condições climáticas. “O custo desse equipamento é de R$ 15 mil e a única contrapartida que o Irga necessitou dar é o fornecimento da Internet e a manutenção da limpeza onde a estação foi instalada”, ressalta Mara. Além disso, o equipamento, devido a sua capacidade, pode ser instalado no campo experimental, a 900 metros do ponto da Internet. O que faz com que a coleta de dados represente bem o ambiente onde o arroz está inserido.

A estação meteorológica também fornecerá dados que poderão ser utilizados para monitorar a segurança da Barragem do Capané, de responsabilidade do Irga, junto ao Setor Comercial. A estrutura passa, no momento, por um estudo de recuperação da estrutura, sendo de fundamental importância o monitoramento, principalmente dos níveis pluviométricos.

Fonte: Irga