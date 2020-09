Irga projeta semeadura em quase 970 mil hectares na safra 2020/2021

A intenção dos produtores do Rio Grande do Sul é semear 969.192 hectares nesta safra de arroz 2020/2021. O levantamento foi realizado pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) do Instituto Rio Grandense do Arroz, a partir de informações coletadas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) do Irga junto aos orizicultores.

A projeção aponta para um crescimento de 3,5% em relação à área de 936.316 ha colhida na safra 2019/2020. São 32.876 hectares a mais. Já em relação à intenção de safra 2019/2020 (946.276 ha) projetada pelo Irga no ano passado, o crescimento é de 2,36% (mais 22.916 ha).

Conforme o levantamento da autarquia, os municípios gaúchos com maior intenção de área semeada de arroz são: Uruguaiana, com 78.500 ha; Santa Vitória do Palmar, 68.436 ha; Itaqui, 56.492 ha; e Alegrete, 54.837 ha.

SOJA EM ÁREAS DE ARROZ

Em relação à semeadura de soja em rotação com arroz, o levantamento do Irga projeta uma área de 353.731 hectares, com um incremento de 20.937 ha em relação aos 332.794 ha da safra anterior. Na soja, as intenções por regionais são as seguintes: Zona Sul, com 99.061 ha; Campanha, 86.483 há; Planície Costeira Interna, 63.981 ha; região Central, 37.797; Fronteira Oeste, 34.565 ha; e Planície Costeira Externa, 31.844 ha.

“A avaliação da Diretoria Técnica é de que os produtores entenderam o processo de fazer as coisas certas, no momento certo e com os recursos adequados. O agricultor gaúcho está entendendo que para ter lucro precisa estar com tudo bem planejado. É isso que o Irga defende há muitos anos, principalmente por meio dos projetos 10 e o 10+. Apesar do preço do arroz com alta histórica, o arrozeiro está com uma intenção de área muito parecida com a safra anterior porque entendeu esse recado: para ser eficiente, para ter lucro, precisa ter planejamento e que seja muito bem executado”, acrescenta o diretor técnico da autarquia, engenheiro agrônomo Ivo Mello.

Fonte: Irga