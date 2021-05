Irga divulga ranking de arrecadação de 2020

O Instituto Rio Grandense do Arroz divulga nesta quinta-feira (6) o ranking de arrecadação das 60 principais indústrias beneficiadoras e de exportação de arroz do Estado com base em dados de 2020. A relação foi elaborada seguindo a mesma metodologia utilizada na listagem de 2019, após definição dos critérios com as entidades representativas do setor.

Os dois últimos levantamentos foram elaborados com base em dados divulgados pela Divisão de Arrecadação da Secretaria da Fazenda do RS, que é responsável pela arrecadação da Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura (CDO). Além disso, o trabalho leva em conta a arrecadação total do tributo, não só pelo beneficiamento, com o percentual de participação de cada empresa.

O ranking traz também o número de unidades ativas das indústrias, o percentual de participação no mercado de beneficiamento de cada empresa e o percentual acumulado. A relação foi tabulada pela Seção de Política Setorial da Diretoria Comercial do Irga.

Confira as dez primeiras colocadas

1ª Camil Alimentos S/A

2ª Josapar – Joaquim Oliveira S/A Participações

3ª Pirahy Alimentos Ltda

4ª Urbano Agroindustrial Ltda

5ª Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais Ltda

6ª Glencore Impra e Expra S/A

7ª Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda Cotrisel

8ª Engenho A. M. Ltda

9ª Nelson Wendt & Cia Ltda

10ª Cooperativa Agroindustrial Cooperja

Da região, além da Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. (Cotrisel) também integram a lista a Dickow Alimentos Ltda. em 11º lugar; Arrozeira Sepeense S/A em 28º lugar; Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. (Camnpal) em 43º lugar; e a Cooperativa Agrícola Mista Agudo (Cooperagudo) em 59ª lugar.

Acesse a lista completa clicando AQUI.

Fonte: Irga