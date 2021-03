Irga discute ações na área técnica com UFSM

Na manhã de sexta-feira, dia 26 de março, o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) recebeu em sua sede a visita do professor Enio Marchesan, do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O encontro visou a aproximação das entidades para estabelecerem ações destinadas a melhorias em áreas arrozeiras.

Marchesan é responsável por diversas pesquisas de áreas em várzea, como também, sistemas de produção em áreas de arroz. O professor também participa diretamente na produção de Circulares Técnicas do Irga, documento de posicionamento institucional da autarquia referentes a assuntos relacionados à cadeia orizícola.

Também participaram do encontro o presidente do Irga Ivan Bonetti, o diretor técnico Ricardo Kroeff, a gerente da Estação Experimental do Arroz (EEA), Flavia Tomita, e o assessor da diretoria técnica do Irga Rodrigo Schoenfeld.

Fonte: Irga