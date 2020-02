Interseleções e show com Barbarella marcam os 61 anos de Agudo neste domingo

Neste domingo, dia 16 de fevereiro, Agudo completa 61 anos de emancipação político-administrativa e para comemorar esta tão importante data, dois grandes eventos serão realizados no município.

A partir das 19h na Praça da Emancipação haverá o show com a Barbarella. Antecedendo o show da banda Barbarella haverá show com a banda NR86 de Agudo.

Também no domingo acontece mais uma edição do Torneio Regional Interseleções-23, a partir das 9h, no Grêmio Esportivo Elite, com a participação de 9 seleções confirmadas: Agudo, Faxinal do Soturno, São João do Polêsine, Paraíso do Sul, Restinga Sêca, Dona Francisca, Formigueiro, Nova Palma e Pinhal Grande.

Fonte: Prefeitura de Agudo