Interior de Paraíso do Sul ganha nova rede de água

A Secretaria de Obras de Paraíso do Sul realizou a construção de uma nova rede de água no município. O trabalho foi realizado na Linha Campestre e Mangueirinha o que irá auxiliar no abastecimento de água também na localidade de Quilombo, local que estava enfrentando problemas de abastecimento.

A equipe realizou também a troca de caixas de água nestas localidades. Na localidade de Quilombo ocorreu a substituição de uma caixa de água de 5 mil litros por uma caixa d’água de 20 mil litros e na Localidade de Linha Campestre foi instalada uma Caixa d’água de 30 mil litros.

Com estas melhorias a equipe do setor de águas da secretaria almeja sanar ou diminuir os problemas no abastecimento destas localidades.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul