Intercâmbio de Arte e Cultura trará o Ballet Mailen, de Buenos Aires, para Restinga Sêca e Faxinal do Soturno

Promover a integração através da dança é o objetivo do Intercâmbio de Arte e Cultura, que contemplará Faxinal do Soturno, Restinga Sêca e Santa Maria com apresentações do Ballet Mailen, de Buenos Aires, entre os dias 23 e 26 de janeiro.

O intercâmbio é parte de um trabalho que o professor de dança Valtair Vasconcelos vem realizando em Faxinal do Soturno e Restinga Sêca e incluiu a Quarta Colônia no roteiro de atividades do ballet que está em turnê nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O Ballet Mailen foi fundado em 1998 e tem como diretora a maestra, Sabrina Andino. Serão apresentadas coreografias do litoral argentino, como chamame e chimarrita, o malambonorteño, tango, milonga, danças do altiplano, como carnavalito e takirary, chacareiras, escondido e samba e suas variações. Os dançarinos usarão trajes típicos conforme a região da Argentina que será representada.

O grupo conta com cerca de 45 pessoas entre dançarinos, equipe técnica e acompanhantes. A recepção será nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, às 17h, na Praça Vicente Pallotti, em Faxinal do Soturno.

Na sexta-feira, dia 24, o grupo estará em Restinga Sêca. Às 9h irá visitar o Recanto Maestro. Às 10h terá recepção na entrada da cidade seguido de Protocolo Internacional no Salão Paroquial da Igreja Sagrado Coração de Jesus. A tarde o grupo participa de um aulão de danças gaúchas com professor Valtair Vasconcelos. Às 17h terá palestra com a professora Drª. Elaine dos Santos e logo após, recital de música. À noite, às 20h30min terá show gratuito ao público na Praça Domingos Mostardeiro com a participação do Grupo Intergeracional de Danças, Grupo de Convivência Grande Família e Ballet Mailen, apresentando danças, músicas e trajes típicos da Argentina.

No sábado, dia 25, o grupo estará em Faxinal do Soturno, onde irá se apresentar no CTG Coração do Rio Grande. Na programação, ainda haverá apresentação das invernadas artísticas do CTG Coração do Rio Grande e jantar por adesão.