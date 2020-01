Intercâmbio de arte e cultura trará ballet argentino para Restinga Sêca e Faxinal do Soturno

Promover a integração através da dança é o objetivo do Intercâmbio de Arte e Cultura, que contemplará Faxinal do Soturno, Restinga Sêca e Santa Maria com apresentações do Ballet Mailen, de Buenos Aires, entre os dias 23 e 26 de janeiro.

O repertório do Ballet Mailen é plural, com diversos ritmos. Conforme o professor de dança Valtair Vasconcelos, que está acompanhando o Intercâmbio na Quarta Colônia, serão apresentadas coreografias do litoral argentino, como chamame e chimarrita, o malambonorteño, tango, milonga, danças do altiplano, como carnavalito e takirary, chacareiras, escondido e samba e suas variações. Os dançarinos usarão trajes típicos conforme a região da Argentina que será representada.

O Ballet Mailen foi fundado em 1998 e tem como diretora a maestra, Sabrina Andino. O elenco está em turnê nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Em Restinga Sêca a apresentação será no dia 24 de janeiro na Praça Domingos Mostardeiro. Antes Ballet Mailen haverá apresentação do Grupo Intergeracional de Danças do Centro de Referência da Assistência Social – Cras de Restinga Sêca.

No município faxinalense, o espetáculo está marcado para a noite do dia 25, no CTG Coração do Rio Grande. Na ocasião, será servido um jantar por adesão.