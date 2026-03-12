Integrantes do Programa Partiu Futuro de Restinga Sêca iniciam atividades práticas

Os jovens participantes do Programa Partiu Futuro, de Restinga Sêca, iniciaram nesta semana uma nova etapa de sua jornada. Após concluírem o período de aulas teóricas, eles deram início às atividades práticas junto às secretarias municipais.

O programa do Governo do Estado é voltado à inclusão social e à qualificação de jovens em situação de vulnerabilidade, proporcionando formação teórica e experiência prática no ambiente de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento pessoal, profissional e para a construção de novas oportunidades.

Nesta fase, os jovens passam a desenvolver atividades práticas nas secretarias municipais de Saúde, Obras, Administração, Educação, Desenvolvimento Econômico e Inovação, e Turismo, Cultura e Esporte, além da Câmara de Vereadores.

A iniciativa fortalece a integração entre formação e prática, permitindo que os participantes conheçam o funcionamento do serviço público e adquiram experiências para a trajetória profissional.

Com informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação