Integrantes do Geoparque Quarta Colônia participam de sessão da Câmara de Vereadores de Silveira Martins

Foto: Câmara de Vereadores de Silveira Martins

Durante Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Silveira Martins realizada na noite desta segunda-feira, dia 6, participaram dos trabalhos os integrantes do Geoparque Quarta Colônia para falar sobre o andamento do processo de certificação na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Com a participação de Jaciele Sell, coordenadora do Geoparque na Quarta Colônia Aspirante Unesco, e Clovis Alberto Montagner, prefeito de Faxinal do Soturno e presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), foi apresentado um panorama sobre o quê é um Geoparque, a importância para a região, o processo de busca da titulação e o reconhecimento internacional pela Unesco, entre outros. Além de Silveira Martins, os integrantes estão percorrendo outras Câmaras de Vereadores para tratar sobre o assunto.

O Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco é formado por nove municípios da região central do Rio Grande do Sul: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Silveira Martins. Este é uma iniciativa do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Os Geoparques são territórios que tem por objetivo conservar testemunhos importantes da história geológica da terra como fosseis, formações geológicas, rochas e minerais raros, formas de relevos que formam paisagens, entre outros. O reconhecimento da Unesco certifica esses territórios que fazem a conservação do patrimônio geológico em associação ao seu patrimônio cultural e os que utilizam para promover o desenvolvimento sustentável por meio do turismo.