Integrantes da Defesa Civil Regional visitam Nova Palma

Na última terça-feira, dia 5, André Rossato, prefeito de Nova Palma, Eliardo Cargnin, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, receberam na sede do Poder Executivo o coordenador regional de Defesa Civil da Coordenação Regional de proteção e Defesa Civil 3, o tenente-coronel Jacob Aristeu Pinton, e o sargento Gilberto Portela.

Na oportunidade da visita foi atualizado o Plano de Contingência de Nova Palma no Sistema Estadual de Gestão Integrada de Risco e Desastres (Segird) por Clauciane Garlet Stefanello, secretária executiva da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

Com o auxílio da equipe da Defesa Civil Regional, também foi inserida no Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres (S2ID) a mortalidade de peixes no Rio Soturno, ocorrido no último mês de agosto, após Parecer Técnico Final.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma