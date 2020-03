Integrante de grupo de trilheiros morre em acidente em São Sepé

Um acidente envolvendo um grupo de trilheiros resultou na morte de uma pessoa e deixou ao menos outra ferida na tarde deste sábado, 29, em São Sepé. O fato aconteceu pouco antes das 14h em uma estrada da localidade de Cerrito do Ouro, no interior.

De acordo com as primeiras informações, o grupo de trilheiros seguia pela estrada de terra quando um quadriciclo colidiu com um VW Gol que estava trafegando no sentido contrário. Uma motocicleta também teria se envolvido na colisão.

Quadriciclo e motocicleta estariam seguindo pela estrada no sentido cidade/interior quando bateram de frente contra o VW Gol. Os dois ocupantes do automóvel não ficaram feridos.

Com o impacto da colisão, um dos motociclistas foi arremessado para às margens da estrada. Ele morreu no local. Um outro motociclista está bem, ele foi socorrido e estava em observação no hospital, conforme informações preliminares.

Ainda não há informações sobre as identidades da vítima fatal e do ferido.

Fonte: O Sepeense