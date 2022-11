Integração entre Jiu-jitsu e Capoeira marca Dia da Consciência Negra em Faxinal do Soturno

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, na noite da última segunda-feira, dia 21 a Ong Instituto Renascer Mateus Meneghetti e a Secretaria de Assistência Social promoveram um evento de integração entre jiu-jitsu e capoeira em Faxinal do Soturno.

O encontro foi realizado no pavilhão utilizado pela Ong no Parque de Exposições e contou com a participação do grupo de jiu-jitsu do Instituto Renascer e do grupo de capoeira da Associação de Capoeira de Rua Berimbau, com a participação de integrantes de um grupo de capoeira argentino.

Durante o encontro, o faxinalense Alexandre Prado (Mestre Aranha) fez uma fala contando a sua trajetória e como a prática da capoeira impactou positivamente na sua vida.

Ele participa da Associação de Capoeira de Rua Berimbau, presidida pelo Mestre Militar, que durante a sua fala destacou a importância do mês da Consciência Negra. A Associação, fundada em 2002, tem a finalidade de propiciar capoeira e outras culturas afro a toda comunidade.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno