Instituto Renascer de Faxinal do Soturno recebe computadores

No último sábado, dia 21, foram entregues cinco computadores ao Instituto Renascer, localizado no Horto Municipal, em Faxinal do Soturno. A aquisição dos computadores aconteceu por meio da Secretaria de Assistência Social do Estado, pelo programa Sustentare do Governo do RS, em parceria com a Administração Municipal de Faxinal do Soturno.

Na entrega estavam presentes o prefeito Clovis Alberto Montagner, o vice-prefeito Lourenço Domingos Moro, o secretário de Assistência Social do Estado, Beto Fantinel, o Coordenador do Instituto Renascer Mateus Meneghetti, o assessor do secretário de Assistência Social do Estado, Pedro Stieler, e membros da comunidade.

Segundo o coordenador do Instituto Mateus Meneghetti, “devido a parceria com o poder público, conseguimos devolver ao Município educação, conhecimento e transformação destas crianças da comunidade. Não vamos parar por aqui, vamos continuar nessa luta e seguir com as parcerias, pois elas fortalecem o nosso trabalho”. Agradece ainda ao prefeito Clovis e ao Vice-prefeito Lourenço por apoiar e incentivar os projetos do Instituto Renascer aqui no Município.

“O poder público é incapaz de dar conta de gerir todas as demandas sociais, por isso a importância de a comunidade criar projetos sociais e buscar o poder público como parceiro. Sejam agentes de transformação na comunidade ao qual estão inseridos”, comenta o Secretário de Assistência Social do Estado Beto Fantinel.

O prefeito Clovis Alberto Montagner destaca a importância das parcerias de projetos sociais, a exemplo do Instituto Renascer, com o poder público, na promoção de cultura e desenvolvimento social. “O melhor investimento é nas crianças, pois elas são o futuro da nossa sociedade e só assim conseguimos transformar a realidade da nossa comunidade. Por isso, pais incentivem e permitam que seus filhos busquem conhecimento; cuidem do futuro deles”.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno