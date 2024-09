Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) visita o Quarta Geoparque Mundial da Unesco

Na última terça e quarta-feira, dias 17 e 18, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) esteve presente na Quarta Colônia, onde visitou o local dos achados arqueológicos em Dona Francisca e a sede do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus). Na ocasião, também foi realizada visita à exposição do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia (Cappa).

O objetivo da vinda do Iphan foi o de conhecer o local dos achados e onde foram armazenadas as peças resgatadas de forma emergencial, no contexto da enchente de maio.

O grupo também esteve em Santa Maria, onde foi visitado o Laboratório de Arqueologia, Sociedade e Cultura das Américas (Lasca-UFSM), instituição ligada ao Iphan mais próxima da Quarta Colônia.

Em reunião, foi traçado um plano para a coleta, a escavação e o estudo dos achados, junto com os próximos passos para o registro de uma Ilinstituição de guarda e pesquisa dentro do Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco.

Na ocasião, estiveram presentes os representantes do Condesus, do Quarta Colônia Geoparque, da UFSM, Prefeitura de Dona Francisca e Iphan.

Fonte: Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco