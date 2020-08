Nos últimos dias, atendendo às exigências da legislação, foi concluído pela Administração Municipal o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI) na EMEI Aquarela, em Nova Palma, com a instalação de um sistema de hidrante, contando com duas caixas d´água com capacidade para 10 mil litros de água cada.

A obra foi realizada com recurso próprio do Município e nos próximos dias iniciará a instalação do sistema também na Escola Cândida Zasso.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma