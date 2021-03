Inspetorias de Defesa Agropecuária recebem novos veículos

Inspetorias de Defesa Agropecuária do Estado receberam nesta sexta-feira, dia 26, 62 novos Veículos. O ato, que aconteceu na sede dos Bombeiros, em Porto Alegre e contou com a participação do Governador Eduardo Leite e do secretário da Agricultura, Covatti Filho, foi realizado duas semanas após a ministra Tereza Cristina (MAPA) adiantar que o Rio Grande do Sul deverá ser reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como zona livre de febre aftosa sem vacinação. A aquisição dos veículos era uma exigência do Ministério da Agricultura.

Para a Supervisão Regional de Santa Maria foram destinados três automóveis, para os municípios de Agudo, Faxinal do Soturno e Santa Maria. Conforme a supervisora regional, Gisane Lanes de Almeida, a entrega dos veículos é considerado um ato simbólico de demonstração e valorização do serviço efetuado até hoje por todos os servidores do Estado. “Com esta entrega estamos dando melhores condições de trabalho às equipes das IDAs, que se refletirão na melhoria dos serviços prestados, especialmente os relacionados com as ações voltadas para a manutenção do status sanitário de livre de febre aftosa sem vacinação”, afirma.

O coordenador regional, Celso Carvalho também salienta a o esforço de todos os servidores da Secretaria da Agricultura. “Cada servidor dentro dos seus setores e de suas atividades contribuiu para que chegássemos ao patamar de receber o Certificado de Zona Livre da Aftosa”, destaca.

HOMENAGEM – Para receber os veículos da Regional Santa Maria foram escolhidos servidores com diferentes cargos na área de sanidade animal:

IDA de Agudo – Auxiliar de serviços rurais Hélio Paulo Fehn.

IDA de Faxinal do Soturno – Fiscal Estadual Agropecuário e médico veterinário, Jeferson Grigoletto.

IDA de Santa Maria – Técnico Agrícola Márcio Rechia dos Santos.

Grigoletto, que atua há 15 anos na Seapdr, salientou a importância de um veículo novo em uma Inspetoria que atende cinco municípios. “Irá contribuir consideravelmente para a execução das atividades na área da sanidade, saúde pública e inclusive no combate ao abigeato, cujo trabalho já vem sendo desenvolvido em parceria com outros órgãos da segurança pública do estado do Rio Grande do Sul”, declarou.

Fonte: Regional Santa Maria Seapdr