Inspetoria Veterinária de Nova Palma será transformada em Escritório

O prefeito de Nova Palma, André Rossato recebeu na última quarta-feira, dia 13 de janeiro, em seu gabinete, os representantes da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS (SEAPDR/RS), Gisane de Almeida, supervisora regional de Santa Maria; Daniela Gallas, médica veterinária da Inspetoria de Defesa Agropecuária de Nova Palma; e Celso Carvalho, coordenador regional.

Na ocasião, foi confirmado que a Inspetoria Veterinária em Nova Palma será transformada em Escritório. A questão já vem sendo debatida e trabalhada desde o ano passado através de outras reuniões, após sinalização por parte do estado da possibilidade de extinção da Inspetoria, como vem acontecendo em outros municípios e regiões pelo interior.

Assim, confirmada essa decisão, alinhavou-se um acordo e foi finalmente assinado o termo de cooperação, através do qual o Município, diante de serviço considerado essencial para os produtores rurais locais, cederá um funcionário, para a manutenção do funcionamento do espaço como Escritório.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma