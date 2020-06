Inspetoria de Santa Maria encerra coletas para estudo soroepidemiológico da febre aftosa

No último sábado, dia 6, a equipe de técnicos da Inspetoria de Defesa Agropecuária (IDA) de Santa Maria realizou coleta na última das nove propriedades que deveriam ser pesquisadas no estudo soroepidemiológico em bovinos sobre febre aftosa que está sendo desenvolvido em todo o Estado. O estudo é um dos requisitos para evolução da condição sanitária para zona livre de febre aftosa sem vacinação no Rio Grande do Sul.

Em toda a Supervisão Regional de Santa Maria, com abrangência de 26 municípios, foi definida uma amostragem de 23 propriedades que foram selecionadas através de sorteio. Cada município e propriedade selecionados levaram em conta alguns indicadores, como número de propriedades com bovinos, total do rebanho bovino no município, tamanho médio das propriedades e movimentação de entrada e saída de bovinos.

As propriedades sorteadas na Região Central envolvem dez municípios: Agudo, Jaguari, Júlio de Castilhos, Restinga Sêca, Santa Maria, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul e Tupanciretã.

Um rebanho aproximado de 5025 bovinos será atingido pela abrangência do estudo, sendo selecionados dentro desse total aqueles que terão amostras coletadas. A faixa etária preferencial para a coletas são os bovinos com até 12 meses de idade, mas poderão ser colhidos também animais de 13 a 24 meses se for preciso para completar a amostragem.

Fonte: Regional Santa Maria Seapdr