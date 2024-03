Inspetoria de Defesa Agropecuária (IDA) de Restinga Sêca promove capacitação

Na manhã da última sexta-feira, dia 15, em Restinga Sêca, houve a capacitação teórica do médico veterinário Lucas Cegantini de Morais. A atividade, realizada pela equipe da Inspetoria de Defesa Agropecuária (IDA) de Restinga Sêca, tem o objetivo de concluir a primeira etapa de habilitação para realizar atividades em eventos com aglomeração de animais. A segunda etapa ocorrerá com futuro treinamento prático.

Atualmente, em Restinga Sêca, há somente dois profissionais habilitados para realizar esta atividade que está prevista na Instrução Normativa nº 029/2021 da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR). Ela dispõe sobre eventos agropecuários no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, onde estabelece que eles devem ser acompanhados por médicos veterinários habilitados junto ao Ministério da Agricultura para emissão de Guia de Transporte Animal (GTA).

O procedimento passa a ser adotado em consideração ao ganho na qualidade e aprimoramento dos mecanismos de fiscalização, defesa e vigilância sanitária animal, necessários e adequados para evolução e manutenção do status sanitário dos rebanhos gaúchos.

Fonte: IDA Restinga Sêca