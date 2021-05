Inspetoria de Defesa Agropecuária de Faxinal do Soturno é referência para outros quatro municípios

Na última terça-feira, dia 11 de maio, o coordenador regional da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Celso Carvalho, esteve em Faxinal do Soturno, para uma visita ao gabinete do prefeito Clovis Montagner.

Na ocasião, foi formalizada a cessão de uso das dependências da Inspetoria faxinalense, junto ao prédio do Seminário São José. Conforme Carvalho, a equipe de Faxinal do Soturno está sendo ampliada e vai contar com dois médicos veterinários, dois técnicos e um funcionário para o setor administrativo. Esse reforço no grupo se justifica pelo acréscimo de território sob a responsabilidade da Inspetoria, que agora responde também pelos municípios de Pinhal Grande, Nova Palma, Ivorá e São João do Polêsine. Ao todo, são cerca de oito mil produtores rurais atendidos.

Também participaram da reunião a supervisora regional do Departamento de Defesa Agropecuária, Gisane de Almeida, e o chefe da Inspetoria de Defesa Agropecuária de Faxinal do Soturno, Jeferson Grigoletto.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno