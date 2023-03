Inscrições para o projeto “Expressando Arte 2023” encerram nesta sexta-feira

Encerra nesta sexta-feira, dia 3, o prazo de inscrições para o projeto “Expressando Arte 2023” da Fundação Ângelo Bozzetto. Oficinas gratuitas serão ofertadas nos municípios de Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Restinga Sêca e Dona Francisca.

As inscrições são gratuitas e destinadas para crianças e adolescentes com idade entre 4 e 18 anos matriculados na rede escolar. São ofertadas oficinas de Ballet, Técnicas Circenses, karate, Dança Contemporânea e Percussão. As aulas, que ocorrerão no turno inverso ao escolar, têm previsão de início no dia 6 de março.

Considerado o maior projeto desta natureza na região central do estado, o Expressando Arte é uma realização da Fundação Ângelo Bozzetto, de Faxinal do Soturno, com produção cultural da LC Vilanova Projetos Culturais, patrocínio da Nova Palma Energia e financiamento do PRÓ-CULTURA – Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2022, mais de 300 crianças e adolescentes participaram das atividades, que desenvolve a criatividade, a imaginação, o conhecimento e a socialização.

Confira as oficinas ofertadas em cada município, bem como os locais de inscrições e das aulas:

– FAXINAL DO SOTURNO

Modalidades disponíveis: Ballet, Técnicas Circenses e karate

Inscrições: Sede da Fundação Ângelo Bozzetto ou na recepção da Nova Palma Energia

Aulas: Espaço Vitélio Bozzetto

– SILVEIRA MARTINS

Modalidades disponíveis: Técnicas Circenses e Dança Contemporânea

Inscrições: Escola Estadual Bom Conselho e Escola Municipal João Frederico Savegnago

Aulas: Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – Polo de Silveira Martins

– RESTINGA SÊCA

Modalidades disponíveis: Ballet e Técnicas Circenses

Inscrições: Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação

Aulas: Centro de Esportes e Lazer da Infância e Melhor Idade (Celimi)

Modalidade disponível: Percussão

Inscrições: Instituto de Arte e Cultura Alex Procknow (IAP)

Aulas: Instituto de Arte e Cultura Alex Procknow (IAP)

– DONA FRANCISCA

Modalidade disponível: Percussão

Inscrições: Associação Quilombola Acácio Flores

Aulas: Associação Quilombola Acácio Flores