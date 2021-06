Inscrições para o Festival Internacional de Inverno da UFSM iniciam nesta terça-feira

Iniciam nesta terça-feira, dia 15, as inscrições para o 36° Festival Internacional de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Em razão da pandemia do Cornavírus, evento ocorre por meio de transmissão via internet, de forma gratuita.

O evento iniciou em 1986, tendo por objetivo favorecer o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da atividade musical num ambiente de integração com a sociedade. Assim, diante do potencial turístico da região da Quarta Colônia de Imigração Italiana e do interesse da comunidade de Vale Vêneto em promover o resgate das origens surgiu uma parceria que até hoje se mantém. A comunidade de Vale Vêneto idealizou a Semana Cultural Italiana e desde então a Universidade Federal de Santa Maria, a comunidade de Vale Vêneto e a Prefeitura de São João do Polêsine tem sido parceiras na promoção dos dois eventos.

As inscrições encerram no dia 4 de julho. Evento, na forma virtual, ocorre de 29 a 31 de julho com masterclasses, palestras e mesas redondas com professores convidados.

Mais informações clique AQUI.

Dia 29 de julho

16 horas – Mesa redonda

Transmissão: farol.ufsm.br

19 horas – Recital de Música Contemporânea

Transmissão: facebook.com/fiiufsmoficial

Dia 30 de julho

16 horas – Mesa redonda

“Orquestra Sinfônica: estratégias e atividades na pandemia”.

Transmissão: farol.ufsm.br

19 horas – Recital Virtual de Alunos Participantes do 36º FIIUFSM

Transmissão: facebook.com/fiiufsmoficial

Dia 31 de julho

Masterclasses, Palestras e Oficina serão realizadas pela plataforma Google Meet.

Os links serão, posteriormente, encaminhados aos inscritos.

Masterclasses

10 horas

Composição: Tatiana Catanzaro (UnB)

14 horas

Composição: Paulo Chagas (UC, Riverside – EUA)

16 horas

Violino : Anastasia Petrunina (UGA – EUA)

: Anastasia Petrunina (UGA – EUA) Viola : Emerson di Biaggi (UNICAMP)

: Emerson di Biaggi (UNICAMP) Violoncelo : Hugo Pilger (UFRJ)

: Hugo Pilger (UFRJ) Contrabaixo : Milton Masciadri (UGA – EUA)

: Milton Masciadri (UGA – EUA) Oboe : a confirmar

: a confirmar Fagote : a confirmar

: a confirmar Piano : a confirmar

: a confirmar Percussão : Cláudia Oliveira (faculdade Sta. Marcelina)

: Cláudia Oliveira (faculdade Sta. Marcelina) Violão: Ricardo Camponogara (UFBA)

Palestras

16 horas

“A Clarineta no século XVIII”, por Mônica Lucas (USP)

por Mônica Lucas (USP) “A construção da interpretação na música brasileira para trompete e piano”, por Antônio Cardoso (UFG)

por Antônio Cardoso (UFG) Trombone: a confirmar

Oficina

Educação Musical: a confirmar

19 horas – Concerto de Encerramento: Professores do Departamento de Música da UFSM

Transmissão: youtube.com/tvcampusUFSM