Inscrições para o Concurso Fotográfico ‘Olhares sobre Nova Palma’ encerram dia 10

Na sexta-feira, 10 de julho, encerram-se as inscrições para a 6ª Edição do Concurso Fotográfico “Olhares sobre Nova Palma”, edição comemorativa dos 60 Anos do Município. Os interessados em participar ainda podem enviar sua inscrição via e-mail para smed@novapalma.rs.gov.br até o final desta sexta-feira.

Na próxima semana as fotografias inscritas serão enviadas para a seleção dos jurados e os trabalhos premiados serão divulgados na “Live Café” que celebra os 60 anos de Nova Palma no dia 29 de julho.

Nesta edição, por questão da pandemia de coronavírus, a participação é limitada a residentes em Nova Palma e pessoas que não moram, mas trabalham regularmente no município, divididos em 2 categorias: Livre e Estudantes.

Os 10 trabalhos escolhidos como os melhores (5 de cada categoria) ilustrarão o Calendário de Eventos 2021 de Nova Palma, e, dentre esses 10, os 2 melhores da categoria Livre recebem prêmios de, respectivamente, R$ 500,00 e R$ 300,00 e o trabalho escolhido como o melhor da categoria Estudante recebe prêmio de R$ 200,00.

A organização do concurso solicita ainda que tanto os eventuais novos inscritos como aqueles que já se inscreveram enviem uma atualização das informações da inscrição que não havia sido solicitada previamente no regulamento: a localidade específica de cada uma das fotos inscritas (por exemplo, “Foto 1: Linha Um”, “Foto 2: Caemborá”…) para servir de referência aos jurados, e, em caso de premiação, ao público que apreciará as mesmas. Os que já haviam efetuado sua inscrição podem enviar essa informação diretamente para o e-mail do Assessor de Cultura e Turismo do Município: diegohahn@hotmail.com . Novos participantes podem incluir essas informações nos dados a ser enviados na inscrição, juntamente com as fotos.

Mais informações podem ser obtidas, preferencialmente por e-mail ou telefone (3266-1166), junto ao Departamento de Cultura e Turismo do Município.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma