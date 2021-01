Inscrições no IV Congresso Internacional uma nova Pedagogia para a Sociedade Futura até o dia 25

O prazo para submissão de trabalhos ao IV Congresso Internacional uma nova Pedagogia para a Sociedade Futura termina no dia 25 de fevereiro de 2021. Até lá, alunos Antonio Meneghetti Facudade – AMF, professores e comunidade em geral podem inscrever trabalhos em quatro categorias: Comunicação Oral; Cases de sucesso e projetos de intervenção social; Pôsteres; e Jovem cidadão global em ação. As premiações incluem valor em dinheiro, bolsas de estudos, passagens aéreas e hospedagens para participação de Symposium Internacional.

Os trabalhos selecionados para apresentação no Congresso, que ocorre nos dias 21 e 22 de maio de 2021, serão divulgados em 25 de abril. Os trabalhos devem atender à temática Central do Congresso “Gerações, Relações e a Educação de Hoje” e ao menos um dos eixos temáticos estipulados no edital. Além disso, sugere-se que os trabalhos considerem, também, Pedagogia Ontopsicológica para a sua produção.

A data do Congresso está confirmada e a perspectiva é reunir estudantes, professores e profissionais em busca de alternativas e soluções para a educação contemporânea.

Confira o edital completo para submissão de trabalhos e os templates indicados para cada modalidade clicando AQUI.

Fonte: AMF