Inscrições gratuitas abertas para oficinas culturais voltadas a crianças e idosos em Agudo

Novas oficinas culturais gratuitas estão com inscrições abertas no município de Agudo. As atividades são destinadas a crianças, adolescentes e idosos, com foco no desenvolvimento artístico, na socialização e na promoção do bem-estar. Entre as opções disponíveis estão Oficinas de Dança e Canto, realizadas em espaços públicos e escolares do município.

A oficina de dança para idosos acontecerá no Centro do Idoso, sempre às quartas-feiras, das 13h30 às 15h, com início previsto para o dia 27 de maio de 2026. A atividade é destinada a pessoas com 60 anos ou mais e busca estimular o bem-estar físico e emocional por meio da dança. As inscrições devem ser realizadas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Também no Centro do Idoso será realizada a Oficina de Canto para Idosos, com encontros às terças-feiras, às 9h da manhã, voltada ao público idoso em geral. As inscrições também devem ser feitas no Creas. A proposta é incentivar a musicalidade, a convivência e a qualidade de vida dos participantes.

Para o público infantojuvenil, a Prefeitura oferece a oficina de dança para crianças e adolescentes, que ocorrerá na Escola Cívico-Militar Santos Dumont, às quartas-feiras, às 10h da manhã e às 16h na tarde. As inscrições devem ser realizadas diretamente na secretaria da escola.

As oficinas integram as ações culturais do município e têm como objetivo ampliar o acesso à cultura, fortalecer vínculos comunitários e incentivar a participação social por meio da arte.

Fonte: Prefeitura de Agudo