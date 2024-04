Inscrições abertas para vacinação contra a Brucelose bovina em Nova Palma

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Palma divulgou nesta terça-feira, dia 16, que está aberto o período de inscrições aos produtores rurais do município que possuem terneiras de 3 a 8 meses de idade para vacinação contra a Brucelose bovina. A confirmação deverá ser realizada até o dia 26 de abril, na secretaria, para a elaboração dos roteiros de vacinação.

A Brucelose é uma doença infecto-contagiosa crônica provocada por bactérias do gênero Brucella que atinge bovinos, bubalinos, suínos, caprinos, ovinos, entre outros, e pode ser transmitida para humanos. Além disso, ela causa prejuízos na reprodução animal, podendo aumentar as perdas econômicas. Por isso, a importância da realização da vacinação, sendo ela obrigatória por meio da Instrução Normativa nº 002/2014. A não comprovação da vacinação acarreta a impossibilidade da emissão de Guia de Transporte Animal (GTA) e aplicação de multas aos produtores rurais, conforme legislação sanitária estadual vigente, impedindo a movimentação do rebanho.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Agricultura de Nova Palma ou pelo telefone (55) 3266-1166.

Com informações da Prefeitura de Nova Palma.