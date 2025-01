Inscrições abertas para Tutor Presencial para o curso de bacharelado em Engenharia de Produção em Faxinal do Soturno

Foto: UAB Faxinal do Soturno/Arquivo

A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno informa que estão abertas as inscrições para a seleção de Tutor Presencial para atuação no Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Para o Polo UAB de Faxinal do Soturno, o processo seletivo destina-se ao preenchimento de uma vaga. As inscrições devem ser enviadas via correio eletrônico, até o dia 12 de fevereiro, para o endereço plengenhariadeproducao@ifsul.edu.br.

Os candidatos devem possuir experiência mínima de um ano no magistério da educação básica ou superior e disponibilidade de vinte horas semanais para atuar na função, a serem cumpridas no polo escolhido. Também é necessário possuir curso superior em qualquer área do conhecimento, com pós-graduação lato sensu em qualquer área do conhecimento.

O edital do processo seletivo, bem como a ficha de inscrição e o formulário para análise curricular estão disponíveis no site do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Riograndense (IFSul).

Clique AQUI para acessar o edital.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno