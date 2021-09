Inscrições abertas para Técnico em Cooperativismo para o Polo da UFSM de Silveira Martins

Está aberto desde a última sexta-feira, dia 24, o período de inscrições para o curso de Técnico em Cooperativismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) para o Polo de Silveira Martins.

Por meio da Pró-Reitoria de Graduação e Colégio Politécnico, são ofertadas 60 vagas na modalidade de Educação à Distância (EAD) e a seleção se dará por meio de sorteio.

As inscrições encerram no dia 4 de outubro. Já as aulas têm previsão para iniciar no dia 25 de outubro, com duração de três semestres letivos.

Clique AQUI e acesse o edital.