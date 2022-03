Inscrições abertas para seleção de Engenheiro Florestal para a Prefeitura de Restinga Sêca

Foto: Prefeitura de Restinga Sêca/Arquivo

Está aberto desde a última terça-feira, dia 22, o período de inscrições do processo seletivo para contratação e cadastro reserva de Engenheiro Florestal para a Prefeitura de Restinga Sêca.

Conforme o edital, o candidato deverá ter curso superior completo de Engenharia Florestal e registro. O selecionado irá cumprir uma carga horária semanal de 40h, com salário mensal de R$ 4.072,99 e contratação pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. O processo seletivo consistirá em aplicação de uma prova objetiva composta de 35 questões de múltipla escolha.

Com prazo encerrando na próxima quinta-feira, dia 3, as inscrições são realizadas presencialmente na Tesouraria da Prefeitura de Restinga Sêca, com atendimento das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h 30min. O valor da inscrição é de R$ 130,00.

A aplicação da prova já tem data marcada. Será no dia 13 de março, junto ao Pólo Educacional Superior de Restinga Sêca.

Clique AQUI e acesse o edital.