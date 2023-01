Inscrições abertas para programas e projetos em Ivorá

Abriu nesta segunda-feira, dia 2, o período de inscrições aos produtores rurais de Ivorá interessados em programas e projetos ofertados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para este ano.

Com prazo de inscrições encerrando no dia 3 de março, estão disponíveis os seguintes programas e projetos: Correção de Solos, Programa de Incentivo à Produção Animal – Sementes e Mudas de Forrageiras e Dessedentação Animal, Draga do Condesus, Recuperação de Nascentes, Agroindústria Familiar, Incentivo a Agricultura Familiar – Frutas e Ortaliças e Castração de Pequenos Animais.

Para confirmar a participação é necessária uma contrapartida do produtor rural, seja ela finaceira ou material, quando a secretaria pede que os interessados busquem informações sobre as atividades antes de se inscrever para que ele fique ciente dos benefícios e obrigações de cada programa e projeto ofertado.

Com informações da Prefeitura de Ivorá.