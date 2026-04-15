Inscrições abertas para processo seletivo de estagiários junto à Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno

Abriu nesta quarta-feira, dia 15, o prazo de inscrições ao processo seletivo de estagiários de nível superior para atuarem junto à Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno.

Podem participar do certame somente os alunos devidamente matriculados no curso de Direito de instituições de ensino conveniadas com o Ministério Público do Rio Grande do Sul. É ofertada uma vaga, bem como à formação de cadastro reserva para vagas que venham a surgir na vigência deste processo seletivo.

A carga horária do estágio é de 30h semanais a ser cumprida no turno da tarde, presencialmente, ou com possibilidade de realização remota a critério da chefia. O valor a ser pago a título de bolsa-auxílio, por hora, é de R$ 7,05. Além disso, é ofertado auxílio-alimentação de R$ 16,02 e auxílio-transporte de R$ 9,60, ambos por dia de efetivo exercício do estágio.

As inscrições encerram no dia 22 de abril e são realizadas diretamente na Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno, localizada na Avenida Vicente Pigatto, nº 809.

O processo seletivo será composto de uma prova com 20 questões objetivas e uma questão discursiva. As provas serão realizadas presencialmente no dia 27 de abril, às 14h, na Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno.

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