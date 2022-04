Inscrições abertas para processo seletivo de estagiário para a Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno

Abriu nesta quarta-feira, dia 6, o período de inscrições para o processo seletivo de estudantes para estágio na Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno.

É ofertada uma vaga, com a seleção destinada para alunos matriculados em curso superior de Direito, quando o candidato deverá estar cursando, no mínimo, o 4º semestre e, no máximo, o 8º semestre. A seleção se dará por meio de análise do histórico escolar.

O prazo de inscrição encerra na próxima segunda-feira, dia 11, e deve ser realizada diretamente na Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno, localizada na Av. Vicente Pigatto, nº 809.

O candidato aprovado na seleção irá cumprir 30 horas de atividades semanais e receberá remuneração de R$ 6,41 por hora, mais auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3263.1019.