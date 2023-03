Inscrições abertas para os cursos do Progredir Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos do Progredir Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco para capacitação profissional para este ano de 2023. São mais de 900 vagas, em 38 cursos, com temáticas voltadas ao desenvolvimento de atividades culturais e turísticas na região.

As inscrições devem ser feitas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de cada município, preferencialmente até a data de início dos cursos. A meta é capacitar 2,5 mil pessoas do público-alvo durante todo o processo.

Em 2022, o Progredir teve um total de 1.932 pessoas matriculadas, quando no primeiro semestre do ano passado ofertou 21 cursos em 29 turmas, com 1.099 pessoas inscritas e mais de 2 mil impactadas. Já no segundo semestre foram 17 cursos, 24 turmas, com 833 inscritos e mais de 4 mil pessoas envolvidas.

Confira os cursos ofertados por município para os meses de abril e maio:

Agudo

11/04 – Oficina de culinária básica

15/04 – Bioconstrução: oficina de construção e reformas sustentáveis

Dona Francisca

11/04 – Condução e elaboração de roteiros turísticos

29/05 – Panificação e Boas Práticas de Fabricação

Faxinal do Soturno

17/04 – Informática básica

20/04 – Introdução ao Secretariado

Pinhal Grande

03/04 – Conhecendo nossa fauna: capacitação no reconhecimento de espécies de aves e mamíferos da região da Quarta Colônia de Imigração Italiana

04/04 – Habilidades Culinárias básicas e Atendimento em Restaurante

Restinga Sêca

03/05 – Afroturismo e Comunidades Quilombolas

04/05 – Pintando e Bordando no Geoparque Quarta Colônia

São João do Polêsine

05/04 – Atendimento ao Turista Infantil no Geoparque Quarta Colônia

Silveira Martins

05/04 – Curso de composição e narrativa fotográfica

Fonte: Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco