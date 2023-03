Inscrições abertas para os cursos de “Introdução ao Secretariado” e “Informática Básica” em Faxinal do Soturno

Estão abertas as inscrições para os cursos “Introdução ao Secretariado” e “Informática Básica” pelo Programa Progredir Geoparque Quarta Colônia, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, com apoio do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) para Faxinal do Soturno.

O curso “Introdução ao Secretariado” será realizado nas segundas-feiras à noite e o curso “Informática Básica” nas quintas-feiras à noite, com exigência de idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental completo.

As inscrições devem ser feitas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou na Secretaria de Assistência Social. É necessário levar o número do NIS no momento da inscrição.

Os cursos se destinam à inclusão socioeconômica e produtiva de pessoas inscritas no Cadastro Único, preferencialmente, jovens mães de 18 a 29 anos. Durante a realização dos cursos haverá cuidadores para as crianças filhos das alunas inscritas.

Não havendo o preenchimento das vagas para o público prioritário, os cursos ficarão disponíveis para o público em geral.

Ao todo, serão ofertados 38 novos cursos neste ano nos municípios da Quarta Colônia. Em Faxinal do Soturno, além dos dois que estão com inscrições abertas, no segundo semestre ainda serão ofertados os cursos “Massas artesanais e possíveis aplicações” e “Sabão, sabonetes e cosméticos naturais”.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno