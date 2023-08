Inscrições abertas para oficinas gratuitas do Projeto Expressando Arte neste segundo semestre

Estão abertas as inscrições para as atividades do segundo semestre de 2023 do Projeto Expressando Arte. A novidade é a oficina de teatro em Silveira Martins, que se soma às já existentes de ballet, técnicas circenses, dança contemporânea e percussão na própria cidade, em Faxinal do Soturno e Restinga Sêca. Podem participar crianças e adolescentes entre 4 e 18 anos, matriculados em escolas públicas dos três municípios. As atividades começaram nesta semana, em dias e horários que variam de acordo com a cidade.As inscrições devem ser feitas de maneira presencial (endereços abaixo).

Considerado o maior projeto desta natureza na região central do estado, o Expressando Arte é uma realização da Fundação Ângelo Bozzetto, de Faxinal do Soturno, com produção cultural da LC Vilanova Projetos Culturais, patrocínio da Nova Palma Energia e financiamento do PRÓ-CULTURA – Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2022, mais de 300 crianças e adolescentes participaram das atividades, que desenvolve a criatividade, a imaginação, o conhecimento e a socialização.

ONDE SE INSCREVER

Em Faxinal do Soturno, as modalidades disponíveis são Ballet e Técnicas Circenses. As inscrições devem ser efetuadas na sede da Fundação Ângelo Bozzetto ou na recepção da Nova Palma Energia (ambas no endereço Avenida Vicente Pigatto, 1049). As oficinas ocorrerão no Espaço VitélioBozzetto.

Em Silveira Martins, ocorrerão oficinas de Teatro, Técnicas Circenses e Dança Contemporânea. As inscrições acontecem em dois locais: na Escola Estadual Bom Conselho (Rua Antônio Vedoim, 242) e na Escola Municipal de 1º Grau João Frederico Savegnago (Vila Cattani). As oficinas serão realizadas no Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Em Restinga Seca, estão disponíveis as modalidades de Ballet, Técnicas Circenses e Percussão. Para Ballet e Técnicas Circenses, as inscrições devem ser feitas na Secretaria de Desenvolvimento Social (sala 32 do prédio da Prefeitura), com Rose. As oficinas ocorrerão no CELIMI – Centro de Esporte e Lazer da Infância e da Melhor Idade. Para percussão, as inscrições são efetuadas no IAP – Instituto de Arte e Cultura Alex Procknow (Vila São Miguel Velho, S/N), com Adriana. As aulas acontecerão no mesmo local, direcionadas para a comunidade Quilombola Rincão dos Martiminianos.

Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais do Projeto Expressando Arte e no site da Fundação Ângelo Bozzetto (fundacaoangelobozzetto.com.br).