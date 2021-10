Inscrições abertas para o vestibular de Verão 2022 da Antonio Meneghetti Faculdade

Lançado na noite da última quinta-feira, dia 7, o Vestibular de Verão 2022 da Antonio Meneghetti Faculdade (AMF) localizada no Recanto Maestro, em Restinga Sêca.

Com a campanha “Geração AMF: Transformando conhecimento em ação!”, são ofertados seis cursos de graduação: Direito, Ontopsicologia, Administração, Sistemas de Informação, Ciências Contábeis e Pedagogia.

O prazo de inscrições encerra no dia 27 de novembro e a provas ocorrem de forma agendada, ou seja, o candidato escolhe a data e horário de acordo com sua preferência. Inscrições podem ser realizadas no site www.vestibularamf2022.com

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 99998-0696.