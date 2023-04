Inscrições abertas para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Faxinal do Soturno

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) de Faxinal do Soturno tornou público o edital 01/2023 com o Processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar.

As inscrições podem ser feitas de 3 de abril a 12 de maio, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno.

O edital e a resolução estão disponíveis no site do Município de Faxinal do Soturno, na aba “editais”: https://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br/2023/editais/editais/conselho-tutelar/6592

A eleição dos candidatos será através de voto direto, secreto, uninominal, universal e facultativo dos cidadãos do Município de Faxinal do Soturno, conduzida pelo Comdica e fiscalizada pelo Ministério Público.

A inscrição é gratuita e deverá ser realizada pessoalmente pelo candidato, apresentando os seguintes documentos: ficha de inscrição; certidões negativas da Justiça Estadual e Federal de condenação com sentença transitada em julgado por contravenções penais, crimes comuns e especiais; cópia autenticada do documento oficial de identificação; certidão de quitação da Justiça Eleitoral; cópia autenticada do comprovante de residência no nome do candidato; cópia autenticada de comprovante de conclusão do Ensino Médio (2º grau); e uma foto 3×4.

A votação para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizada no dia 1º de outubro de 2023, das 8h às 17h, nos locais definidos pela Comissão Especial Eleitoral, observando as zonas eleitorais estabelecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral. A posse dos Conselheiros Tutelares eleitos ocorrerá no dia 10 de janeiro de 2024.

Os Conselheiros Tutelares eleitos exercerão suas funções no Prédio da Secretaria da Educação (Antigo Seminário), de segunda a sexta-feira, além dos plantões à noite e aos finais de semana, conforme escala de plantões.

O vencimento básico mensal é de R$ 1.761,09 reajustado anualmente conforme índice oficial do Município.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno