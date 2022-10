Inscrições abertas para o Curso Técnico em Fruticultura EAD da UFSM

Está aberto o processo seletivo do Curso Técnico em Fruticultura, na modalidade educação a distância (EaD), polo de Santa Maria, do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O curso tem duração de 2 anos e são oferecidas 60 vagas. As inscrições para a seleção custam R$ 50,00 e estão abertas até 21 de novembro.

O Curso de Técnico em Fruticultura, na modalidade de Educação a Distância, foi pensado para quem pretende estudar, mas não tem disponibilidade para frequentar de forma regular um curso presencial. É voltado para quem pretende implantar ou melhorar pomares para o consumo próprio de frutas; deseja empreender para geração de renda, e também para quem quer inserir-se no mundo do trabalho, atuando nessa atividade.

O currículo do Curso Técnico em Fruticultura centra-se em componentes básicos para proporcionar uma visão ampla da atividade, relacionando desde o empreendedorismo, mercados e vivências em propriedades rurais. A organização curricular é dividida em módulos, com três modalidades de qualificação profissional: assistente em fruticultura, produtor de árvores frutíferas, assistente de negócios em fruticultura e assistente de controle de produção.

A duração total do curso é de dois anos (1.200 horas de carga horária total), divididas em 4 semestres, contando com a possibilidade de certificação profissional técnica intermediária, a qual considera que o estudante pode ser certificado mesmo sem concluir o curso em sua integralidade. Assim, desde que curse um conjunto de disciplinas, já pode ter uma certificação parcial. O curso não há estágio, pois oferece disciplinas de vivências com essa finalidade.

Um diferencial do curso são os métodos e técnicas de ensino-aprendizagem voltados totalmente para a prática de campo. Ao longo do tempo, o Colégio Politécnico da UFSM tornou-se uma referência em fruticultura por atuar em atividades de pesquisa, extensão e qualificação com diferentes públicos e por ter um conjunto de docentes e servidores com atuação vinculada ao tema.

Para os candidatos interessados, devem atentar-se para os seguintes detalhes:

a) O Curso é ministrado na modalidade a distância, porém tem o mínimo de 25% da carga horária a ser desenvolvida de forma presencial;

b) As aulas presenciais serão no Colégio Politécnico da UFSM, sendo que o estudante deve providenciar recursos para deslocamento, estadia e alimentação;

c) O curso prevê viagens técnicas e também vivências em unidades de produção de frutas;

d) As aulas a distância são ministradas no Ambiente de Aprendizagem Moodle, por meio de

aulas transmitidas ao vivo e também gravadas;

e) Todos os demais detalhes estão disponíveis no Edital, como também o link para as inscrições.

Cronograma de seleção:

Vagas: 60

Inscrições: até 21/11/2022

Vestibular presencial: 08/01/2023 (14h-18h)

Para saber mais do curso: https://www.ufsm.br/cursos/tecnico/educacao-a-distancia/fruticultura/

Portal de inscrições: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/editais/046-2022/

Dúvidas:

Sobre o vestibular: falecom@nisa.ufsm.br

Sobre o Curso: ead.fruticultura@ufsm.br

Redes Sociais: @tec.fruticulturaufsm

Para saber mais, acesse o Facebook e o Instagram do Colégio Politécnico.