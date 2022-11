Inscrições abertas para o “Curso Básico de Assentamento de Placas de Cerâmica” em Faxinal do Soturno

Abriram nesta quarta-feira, dia 16, as inscrições para o Curso Básico de Assentamento de Placas Cerâmicas, ofertado pelo Programa de Qualificação Profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (Senai/RS).

Esta é mais uma promoção do Projeto Escola de Formação, do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Associação, Comercial, Industrial e de Serviços (Acis).

O curso de 40h, com aulas teóricas e práticas, terá 20 vagas e será realizado no Parque de Exposições de Faxinal do Soturno, no turno da noite. A previsão de início do curso é dia 28 de novembro.

Para se inscrever é preciso ter idade mínima de 18 anos e o grau de instrução é Ensino Fundamental Incompleto. As inscrições podem ser realizadas na Secretaria de Assistência Social ou no Cras.

Durante as aulas, na parte teórica os alunos estudarão sobre história da evolução das placas cerâmicas, processo de fabricação, normatização e termos técnicos, argamassas, ferramentas, segurança individual e coletiva, cálculo orçamentário, interpretação de projeto e identificação de falhas nas placas cerâmicas e na aplicação.

Já na parte prática aprenderão sobre preparo do substrato para assentamento, corte e furo em placas cerâmicas, preparação de argamassa de assentamento, ensaios (testes expedidos, teste de gota, tempo em aberto, ponta dos dedos e destacamento), assentamentos (junta alinhada, junta amarrada e junta diagonal), piso com argamassa convencional e rejuntamento.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-1253 e WhatsApp do Cras (55) 99131-2903.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno