Inscrições abertas para o concurso “Símbolo Terra de Tradicionalistas” de Restinga Sêca

Abriu nesta terça-feira, dia 2, o período de inscrições para o “Concurso Terra de Tradicionalistas” organizado pela Câmara de Vereadores de Restinga Sêca, Rádio Integração e Departamento Municipal de Cultura. A ação tem por objetivo o de escolher um desenho que servirá de base para a construção de um monumento em local estratégico, qualificando o município como “Terra de Tradicionalistas”.

O concurso é dividido em quatro categorias: Entidades Tradicionalistas, Escolas, Empresas e Sociedade Civil. No critério de avalaição dos desenhos por parte da comissão julgadora está a identificação com o movimento tradicionalista gaúcho, identificação do tradicionalismo gaúcho em Restinga Sêca, criatividade, originalidade e temática.

Os vencedores serão conhecidos durante a Sessão Solene em Homenagem aos Destaques Tradicionalistas, na Semana Farroupilha, no mês de setembro. Na premiação está um troféu e um certificado concedidos pela Câmara de Vereadores ao finalista de cada categoria. Ao desenho vencedor, o autor receberá um troféu extra e o desenho será a base para a construção de um monumento.

A inscrição, que é gratuita, é realizada na Câmara de Vereadores e com prazo até o dia 31 de agosto.

Clique AQUI e acesse o edital.