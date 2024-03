Inscrições abertas para o concurso fotográfico “Olhares sobre Nova Palma”

Estão abertas desde o último dia 20 de fevereiro as inscrições para o concurso fotográfico “Olhares sobre Nova Palma”, edição 2024.

Criado pela Lei Municipal Nº 1.556, de 16 de abril de 2014, o concurso é promovido pela Prefeitura de Nova Palma, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, e tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento da arte, bem como divulgar o turismo e a descoberta de cenas do cotidiano do município, seja as fotos produzidas por moradores ou visitantes. A temática do concurso é o município de Nova Palma, onde as fotos deverão retratar algum ponto inserido dentro do território novapalmense.

São duas categorias disponíveis: Livre, para fotógrafos amadores e profissionais, sem restrições de idade e de local de residência; e Estudantes, destinada para alunos da rede de ensino de Nova Palma. São critérios de avaliação por parte da comissão julgadora a qualidade técnica, estética da foto, criatividade e originalidade.

Na premiação está R$ 500,00 e R$ 300,00, respectivamente, para os dois melhores trabalhos da categoria Livre, e premiação de R$ 100,00 para o melhor trabalho da categoria Estudante. Ainda, após a seleção dos jurados dos 10 melhores trabalhos (cinco de cada categoria), estes serão disponibilizados em rede social da Prefeitura de Nova Palma a premiação de R$ 100,00.

O prazo de inscrição encerra no dia 30 de março.

Clique AQUI e acesse o edital.