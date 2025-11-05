OUVIR A RÁDIO
Inscrições abertas para o Concurso de Soberanas de Restinga Sêca

A Prefeitura de Restinga Sêca lançou nesta terça-feira, dia 4, o edital para o concurso que elegerá a nova Corte de Soberanas para o triênio 2026-2028. As inscrições devem ser entregues até o dia 21 de novembro, na Casa de Cultura Iberê Camargo, localizada no prédio Dr. Miguel De Patta.

Dentre as regras estabelecidas pela comissão organizadora estão: possuir idade mínima de 15 anos completos até o dia 18 de novembro de 2025; não ser casada, estar grávida ou ter filhos; residir em Restinga Sêca há pelo menos 1 ano; não ter relação parental em linha reta ou colateral com servidores públicos diretamente envolvidos na organização; possuir dinamismo e vontade de aprender e ter concluído o Ensino Fundamental.

As candidatas inscritas poderão desfilar representando escolas, associações, entidades sindicatos ou inscrever-se individualmente. Dentre as etapas previstas para o concurso está o desfile e coroação da corte eleita, que ocorrerá no dia 12 de dezembro, a partir das 20h no Ginásio de Esportes Romano Cantarelli.

Clique AQUI e acesso o edital do Concurso de Soberanas de Restinga Sêca.

Com informações da Prefeitura de Restinga Sêca.

