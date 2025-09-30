Inscrições abertas para o Concurso de Cucas de Agudo

Agudo já respira os preparativos para a 27ª Festa do Moranguinho e da Cuca, e um dos momentos mais aguardados da programação é o XII Concurso de Cucas, marcado para o dia 16 de outubro, às 14h, em frente à Casa Charlote, junto ao Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo (ICBAA).

Mais do que uma competição, o concurso é uma celebração da identidade cultural agudense. A cuca, prato típico da gastronomia germânica, é reconhecida oficialmente como patrimônio histórico, cultural e gastronômico do município pela Lei nº 2.271/2021 e reafirmada no Plano Municipal de Cultura (Lei nº 2.414/2023)

O tema deste ano, “Cozinhar Conecta”, traduz a essência do evento: cozinhar como gesto de afeto, tradição e inovação. “A comida tem o poder de aproximar pessoas, reunir famílias e fortalecer laços comunitários. Cada receita é um elo entre passado, presente e futuro”, destaca Luivonir Dorneles, secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo.

Regulamento e participação

O concurso é aberto a cuqueiras e cuqueiros de Agudo, com inscrições até 14 de outubro, às 17h, no escritório da Emater local. Cada participante deve apresentar uma cuca inteira, em formato retangular, utilizando obrigatoriamente a Farinha Maria Inês, patrocinadora oficial do evento. Além disso, todos os inscritos deverão participar do Workshop de Boas Práticas de Alimentação, no dia 15 de outubro, cuja presença será requisito para validar a inscrição

A avaliação será feita por jurados convidados, que darão notas de 6 a 10 nos quesitos apresentação visual, sabor, criatividade e massa.

Os vencedores receberão prêmios especiais: 1º lugar uma SmarTV Samsung 43”, 2º lugar um Smartphone Samsung Galaxy A16 e 3º lugar uma Smartspeaker Alexa. Os demais participantes ganharão ingressos para o Termas Romanas – Águas Termais.

Além disso, os cinco primeiros colocados poderão comercializar suas cucas durante a Festa, que acontece de 7 a 9 de novembro de 2025. As três primeiras colocadas terão venda obrigatória com a mesma receita vencedora, utilizando a farinha patrocinadora. O espaço de comercialização será gratuito e contará com embalagens padronizadas fornecidas pela Prefeitura e pela Farinha Maria Inês.

Cultura, sabor e integração

Segundo a Comissão Organizadora, composta pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo e Esporte e pelas extensionistas da Emater de Agudo, o concurso incentiva a importância de manter viva a tradição das cucas, fortalecendo a identidade local e valorizando o talento das famílias agudenses.

A expectativa é que o concurso reúna cerca de vinte (20) de participantes, transformando a tarde do dia 16 de outubro em um verdadeiro espetáculo de cultura, sabor e integração comunitária.

Clique AQUI e acesse o edital.