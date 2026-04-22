Inscrições abertas para o Clube da Leitura de Nova Palma

Estão abertas as inscrições para participar Clube da Leitura – Era Uma Vez, de Nova Palma, ofertadas pelo Poder Executivo. As inscrições, que são gratuitas, são destinadas para crianças entre 6 e 10 anos de idade, inseridas no programa Bolsa Família e também quem já participava anteriormente das atividades.

A confirmação da vaga é realizada diretamente no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou pelo telefone (55) 99171-2776. As aulas serão desenvolvidas quinzenalmente na sede do Cras, sempre as sextas-feiras, iniciando às 9h, com ações desenvolvidas por Diego Hahn, coordenador municipal de Cultura e Turismo, e a psicóloga Fabiane Schott.