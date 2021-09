Inscrições abertas para novos integrantes dos Bombeiros Voluntários de Faxinal do Soturno

A Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Faxinal do Soturno abriu no mês passado as inscrições para novos integrantes para atuarem na guarnição faxinalense.

As inscrições, destinadas a ambos os sexos, são realizadas diretamente na sede da entidade, localizada na Rua Gaspar Martins, nº 992, quando é disponibilizada uma ficha de cadastro. Para se candidatar é obrigatório ter disponibilidade de dias e horários para atuação nas ocorrências, além de ser maior de idade. As inscrições encerram no próximo dia 11 de setembro.

Mais informações pelo telefone/Whatsapp (55) 99623-5085.