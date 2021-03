Inscrições abertas para estágio na Defensoria Pública de Restinga Sêca

Está aberto desde o último dia 5 de março o período de inscrições para o processo seletivo de estágio remunerado para a Defensoria Pública de Restinga Sêca.

É ofertada uma vaga, onde é exigido ensino superior em Direito completo, com pós-graduação em andamento, para uma carga horária semanal de 30 horas de trabalho. O processo de seleção se dará por análise do histórico escolar do candidato. Durante o período da pandemia do Covid-19, respeitados os protocolos de distanciamento social, poderá ainda ser realizada avaliação de currículo profissional do estudante, bem como entrevista de modo virtual.

O valor a ser pago a título de bolsa-auxílio, por hora efetivamente comprovada, é de R$ 8,60 para estudantes em pós-graduação, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 10,11 e auxílio-transporte de R$ 9,40, ambos por dia de efetivo exercício do estágio.

As inscrições encerram no dia 17 de março e o edital completo pode ser acessado clicando AQUI.