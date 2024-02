Inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação em Agudo

Estão abertas desde o dia 23 de fevereiro as inscrições para mais de 100 vagas em cursos gratuitos de qualificação no município de Agudo. Em parceria com a Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, o projeto “RS Qualificação” marca um novo capítulo na oferta de qualificação profissional para os moradores do município.

Conforme Luivonir Dorneles, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, o objetivo do programa é elevar os indicadores socioeconômicos e de empregabilidade, capacitando a mão de obra local para preencher vagas atualmente ociosas por falta de profissionais.

Com o investimento, serão oferecidos cursos gratuitos em quatro áreas-chave: soldagem, eletricista predial, doces e salgados para festas, técnicas de vendas e negociação, e gestão financeira.

Inscrições presenciais na Prefeitura de Agudo encerrarão dois dias antes do início das aulas.

O prefeito agudense, Luís Henrique Kittel, destaca que a iniciativa reflete o empenho em proporcionar oportunidades para o crescimento individual e coletivo da comunidade, gerando mais emprego e renda.

Mais detalhes sobre os cursos e inscrições:

– Instalações elétricas: 15 vagas, 80h, início 02/03/2024

– Doces e salgados para festas: 20 vagas, 40h, início 27/03/2024

– Gestão financeira: 20 vagas, 18h, início 22/04/2024

– Técnicas de vendas e negociação: 40 vagas, 40h, início 15/05/2024

– Soldagem MAG: 15 vagas, 80h, início 03/06/2024

Fonte: Prefeitura de Agudo